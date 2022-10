Inter, quando rientra Lukaku? “Romelu vuole stringere i denti per Sassuolo ma…”

"Lukaku, che inciterà domani a bordo campo una volta ancora, si spera l’ultima, non è solo il centravanti: è il leader spirituale che dovrebbe portare alla redenzione. Non è un caso che senza di lui la tensione sia calata. E pure la mira dei colleghi attaccanti: Dzeko ha segnato una volta appena, mentre Lautaro aspetta il gemello come un bambino la notte di Natale. Ora Rom vuole stringere i denti per Sassuolo, Simone spera che basti".