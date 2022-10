Lukaku, l’Inter lo aspetta e lui studia la strategia col Chelsea. “Una soluzione possibile”

L'Inter aspetta il ritorno di Romelu Lukaku ma il belga sta già studiando la formula per restare a Milano anche la prossima stagione. Formalmente, Lukaku dovrà tornare al Chelsea il prossimo giugno ma la volontà del centravanti è di rimanere in nerazzurro.

"Per questo, nei prossimi mesi, studierà la strategia giusta per convincere Todd Boehly e i dirigenti del club a prolungare la sua esperienza a Milano, magari con un altro prestito visti i 115 milioni investiti poco più di un anno fa per portarlo a Londra. Perché dopo aver riabbracciato l'Inter, questa volta Romelu non vuole lasciarsela scappare", commenta calciomercato.com.