Sky – Inter, proposta di rinnovo per due: una settimana per decidere

Fissato il termine entro il quale il club nerazzurro attende una risposta per le due proposte presentate

Ancora una settimana. E' questo il lasso di tempo che l'Inter si è concessa ed ha concesso ad AshleyYoung e Andrea Ranocchia per decidere il loro futuro. Ad entrambi è stata sottoposta un'offerta di rinnovo di contratto annuale a cifre inferiori rispetto a quelle guadagnate finora e i due calciatori stanno riflettendo sul da farsi. Entro sette giorni dovranno far pervenire le loro risposte al club, che in quel momento deciderà se fiondarsi sul mercato degli svincolati o meno. Lo riporta Sky Sport.