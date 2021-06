Young e Ranocchia restano? “L’Inter potrebbe confermare un altro profilo stimato da Inzaghi”

L'Inter è al lavoro per confermare per quanto possibile la squadra attuale, al netto di possibili piste di mercato

Per contenere le spese e per non stravolgere un gruppo che solo poco più di un mese fa ha festeggiato lo scudetto, l'Inter è al lavoro per confermare per quanto possibile la squadra attuale, al netto di possibili piste di mercato. In questo senso, secondo il Corriere della Sera, il club ha proposto il rinnovo di contratto a Ranocchia e Young, ma non solo. Si legge: