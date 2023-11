Maresca: “I fischi di Inter-Roma? Serve allenamento mentale, degli ancoraggi”

Il fischietto della sfida del Meazza ha parlato in occasione della festa dei cento anni dell'AIA e ha risposto ad una domanda sull'ultima gara arbitrata

A Napoli si è festeggiato il centesimo anniversario dell'AIA e Maresca, l'arbitro di Inter-Roma, ha parlato dei fischi che i tifosi nerazzurri, nella bolgia di San Siro, hanno indirizzato a Romelu Lukaku: «Come ci si concentra in quel tipo di situazione? Beh forse questa settimana la domanda è pertinente perché non c'era solo quello che accadeva intorno a me, nella partita e stavo preparando anche questo evento e noi siamo persone che vivono emozioni e impegni al di fuori del rettangolo di gioco».