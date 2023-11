Sky – Atalanta-Inter, sfida tra talenti e di incroci di mercato: Bastoni, Gosens. E Scamacca…

"Sul campo incrocio spettacolare e pieno di gol, sfida tra talenti, opportunità e crocevia di carriere". Così a Skysport hanno parlato della sfida tra Atalanta e Inter , prossimo match di Serie A, che andrà in scena a Bergamo sabato alle 18. Una sfida che fa venire in mente anche incroci di mercato vecchi e recenti. Il primo pensiero del canale satellitare è ovviamente rivolto al 2017. Dal club bergamasco per 31 mln tra costo del cartellino, premio di valorizzazione e cessazione anticipata del prestito, è arrivato Alessandro Bastoni dopo il prestito al Parma. E il difensore è diventato un giocatore punto di riferimento per l'Inter e per l'Italia.

Incroci di mercato

Poi negli ultimi dieci anni ci sono stati anche nel 2013 lo scambio Schelotto-Livaja e il doppio acquisto che nel 2017 ha portato a Milano non solo Bastoni ma pure Roberto Gagliardini che all'Inter ha giocato per cinque stagioni collezionando 156 presenze e 16 gol prima di lasciarla, nella scorsa estate, a contratto scaduto, per andare al Monza. In porto poteva anche andare la trattativa per Dejan Kulusevski che non si è concretizzata per l'intromissione della Juventus. Nel 2002 è arrivato all'Inter anche Robin Gosens, un giocatore che forse solo per un infortunio che lo ha messo ko per un periodo e per l'esplosione - forse inattesa a questo livello - di Dimarco non è riuscito a ritagliarsi più spazio all'Inter.