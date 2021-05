CorSport – Inter, necessario sacrificare almeno un big: ma i soldi saranno reinvestiti

In attesa di novità dal fronte societario, il CorSport analizza così la situazione in casa Inter, in ottica calciomercato

Matteo Pifferi

"Se il Tottenham nel suo casting per la panchina della prossima stagione pensa anche ad Antonio Conte (oltre a Sarri), pure altre grandi d'Europa hanno messo gli occhi sull'Inter e sui suoi gioielli". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al presente e al futuro dell'Inter. In attesa dell'incontro tra Conte, Zhang e la dirigenza, una cosa è certa: "All'Inter nessuno però ha appeso il cartello "saldi". Né alla Pinetina né in viale della Liberazione. E pure le voci di movimenti attorno a Martinez e Lukaku non preoccupano più di tanto. Zhang per il momento è concentrato sulla chiusura del finanziamento da 250-270 milioni con il quale darà in pegno la holding lussemburghese che controlla il 100% delle azioni dell'Inter. Avrà 2-3 anni per restituirli insieme agli interessi (o per rifinanziarli di nuovo con un altro fondo...) e così prenderà tempo restando proprietario di un club che si è già rivalutato complice la vittoria dello scudetto", spiega infatti il CorSport.

Nel frattempo, però, Suning cercherà un socio di minoranza per rimpiazza LionRock, che verrà liquidato con una parte dei soldi in arrivo da questo prestito mentre un'altra parte arriverà dalla Cina. "I restanti soldi del finanziamento scenderanno a cascata sull'Inter che non vedrà aumentare il suo debito visto che il prestito sarà in capo all'azionista, ma un ridimensionamento nei programmi ci sarà. Tradotto: quando sarà chiuso il prestito Zhang, Marotta, Antonello, Conte e Ausilio si vedranno per stabilire i piani, ma per sistemare il bilancio non basterà cedere come in passato dei giovani. Stavolta sarà obbligatorio far partire almeno un big, meglio se dall'ingaggio pesante (Eriksen?). I soldi poi saranno reinvestiti. E sarà necessario abbassare anche il monte stipendi. Niente saldi, ma un sacrificio, almeno uno, ci sarà", la chiosa finale del quotidiano.