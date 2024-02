Quanto è importante l'equilibrio nonostante tanti uomini in avanti?

"È fondamentale. Quando attacchiamo non guardo la palla ma come siamo messi dietro. Chi è andato avanti, chi deve rimanere, quati di loro sono rimasti davanti. Si può perdere la palla, ma è importante essere messi bene e aggredire subito e recuperare la palla, per non prendere contropiede. Oggi siamo stati bravi, sempre sul pezzo, concentrati, in equilibrio".

Sul ruolo di alternativa di lusso:

"Sono un giocatore e vorrei giocare sempre. A volte il mister sceglie altri, ma io penso sempre alla squadra prima e poi a me stesso. Vorrei sempre giocare. È importante che quando giochi, dimostri il tuo valore".

Sul percorso in Champions:

"Abbiamo tantissima fiducia in noi stessi. Pensiamo che possiamo battere chiunque, ma è sempre importante dimostrarlo ad ogni partita, soprattutto in partite come quelle di oggi. Dipende dall’approccio e da noi renderle facili. Pensiamo turno dopo turno in Champions come l’anno scorso, non guardando troppo avanti".

Su Sommer:

"Oggi è stato più spettatore, non ha dovuto parare. In momenti più complicati è stato importante con parate importanti, anche nella costruzione è bravissimo e ci dà fiducia".

