"L'unica cosa simile con la Ternana è che i giocatori sono al terzo allenatore e gli tocca qualcosa che sia sul personale. Capire che in questo momento l'io non fa più parte di noi ma soltanto il noi. Solo così possiamo provare a fare qualcosa. Se c'è qualcosa che rimane nell'individuale, le difficoltà sono ancora di più".

"È stato sempre un amante del calcio. È un ragazzo equilibrato, che ha superato i momenti difficili. Siamo cresciuti insieme, per me è felicità vederlo così. A prescindere da questa partita gli auguro il meglio in Italia e in Europa".