I numeri dei nerazzurri dopo il successo per 4-0 a San Siro sulla Salernitana nella sfida del 24° turno di campionato

Vittoria, gol e spettacolo: l'Inter ha giocato una grande partita contro la Salernitana, confermando il suo primato in classifica e regalando una bella serata ai 72mila tifosi presenti a San Siro. Il successo contro i granata è certificato dalle statistiche e dai numeri straordinari fatti registrare dai nerazzurri.

Dopo 24 partite giocate in campionato i nerazzurri si trovano al primo posto in classifica. Il ruolino di marcia degli uomini di Inzaghi è più che positivo: l'Inter ha ottenuto 20 vittorie in 24 partite; solo nel 2006/07 è riuscita a fare meglio, arrivando a 21 successi. Inoltre, è solamente la seconda volta che i nerazzurri collezionano almeno 63 punti a questo punto del torneo: nel 2006/07 erano stati 66, record nell'era dei tre punti a vittoria.