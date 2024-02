Inter-Salernitana: turnover per i nerazzurri, ma Inzaghi è favorito. Le quote

Con il vento in poppa, per essere uscita indenne dai non facili confronti con Juventus e Roma, l’Inter, in attesa di disputare martedì prossimo alle 21 a San Siro l’ottavo di Champions contro l’Atletico Madrid, è pronta per tornare in campo domani venerdì 16 febbraio per affrontare la Salernitana. E’ un anticipo della venticinquesima giornata, in programma il prossimo weekend, che metterà di fronte la prima e l’ultima della classe: sessanta punti all’attivo ed una gara da recuperare i nerazzurri; appena tredici quelli conquistati dai granata che in settimana hanno dato il benservito al tecnico Pippo Inzaghi, fratello di Simone che siede sulla panchina della capolista, per affidare la squadra a Fabio Liverani.