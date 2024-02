Sky – Inter, turnover con la Salernitana pensando all’Atletico Madrid

Acerbi, assente almeno per due gare per infortunio, fa spazio a de Vrij e potrebbero esserci dal primo minuto anche Klaassen e Dumfries

Con la Salernitana, Inzaghi farà riposare qualcuno ma l'obiettivo è continuare a vincere per tenere al sicuro la vetta della classifica. Come ribadiscono spesso i protagonisti dell'Inter si pensa una partita per volta, ma è chiaro che - con la Champions League alle porte - l'allenatore interista cercherà di aiutare i più utilizzati a riprendere fiato.

La squadra campana, che è ora guidata da Fabio Liverani dopo l'esonero di Pippo Inzaghi, fratello del tecnico dell'Inter, sarà l'occasione per mantenere la continuità di rendimento e tenere le distanze da chi insegue la squadra nerazzurra. All'andata per passare era stato necessario cambiare la coppia d'attacco per vincere con un poker segnato da Lautaro Martinez. Il calciatore argentino dovrebbe rifiatare nella prossima partita. E Arnautovic potrebbe prendersi lo spazio per rilanciarsi così come Dumfries che ha giocato meno di recente. Potrebbe trovare spazio nella formazione titolare anche Klaassen che all'Arechi aveva giocato dal primo minuto. De Vrij al posto di Acerbi che è infortunato e salterà la gara contro la Salernitana e anche quella con l'Atletico Madrid.