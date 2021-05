Inter-Samp, pagelle TS: Hakimi straripante. Gagliardini? Si trasforma in Gerrard

I giudizi di Tuttosport sulle prestazioni dei nerazzurri nella gara di ieri contro la Sampdoria vinta per 5-1

Tutti voti ovviamente alti per l'Inter, che ieri ha travolto la Sampdoria al Meazza per 5-1 . Uno dei più positivi tra i nerazzurri è stato sicuramente Achraf Hakimi , giudicato da Tuttosport con un 7: "E’ in forma straripante e vuole segnare. Ci prova più volte, senza precisione. Però spinge a getto continuo e chiude il triangolo lungo con Sanchez per il 3-1".

Ottima prestazione anche per Andrea Ranocchia , che si dimostra ancora una volta molto affidabile: "7. Conferma l’eccellente rendimento da vice-De Vrij: attento e puntuale in ogni intervento".

Menzione anche per Roberto Gagliardini, con il quotidiano che scomoda un paragone illustre: "6.5. Vede le squadre genovesi e si trasforma in un Gerrard: gol in spaccata dopo 4 minuti (il 7° su 14 in A realizzato a Samp o Genoa) e assist da fine trequartista per il 2-0. Barella (16’ st) 6.5 I primi due palloni toccati servono per confezionare il gol di Pinamonti; poi il suo destro da fuori procura il rigore del 5-1: imprescindibile".