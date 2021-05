Inter, sabato con la Samp spazio al turnover. Kolarov e Vidal ancora a parte

Dopo la festa di ieri, l'Inter ha iniziato a preparare la sfida di sabato sera contro la Sampdoria. Ancora out i due infortunati

Dopo i festeggiamenti di ieri, oggi l'Inter si allenata in mattinata per preparare la sfida di sabato a San Siro contro la Sampdoria. Conte per affrontare i blucerchiati pensa a dare spazio a chi ha giocato meno, ci sarà un po' di turnover, ma il tecnico non vuole assolutamente snobbare l'impegno.