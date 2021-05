SM – Inter, colloqui iniziati ieri. Conte per rifiutare il Tottenham chiede…

L'aggiornamento sul futuro dei nerazzurri e in particolare della panchina con i discorsi avviati per trovare un'intesa sul progetto

I colloqui per definire il futuro dell’Inter sono già iniziati ieri ad Appiano Gentile. Lo assicurano da Sport Mediaset, nel corso del consueto approfondimento quotidiano sui nerazzurri. Steven Zhang dovrà esser bravo nel proporre ad Antonio Conte un progetto in linea con le sue aspettative per convincerlo velocemente a restare ed rifiutare il Tottenham, il cui interesse inizia a far rumore dall’Inghilterra.