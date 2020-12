Inter, attacco spuntato: Sanchez out fino a gennaio. Ritorna Vidal. Brozovic c’è

Prima della pausa Conte può provare l’aggancio al Milan. Lo dice il meno uno in classifica dopo la vittoria contro il Napoli. E La Gazzetta dello Sport parla della situazione dell’infermeria per sottolineare che Conte si giocherà quel primo posto senza Sanchez. Il cileno, ai box per infortunio, rientrerà dopo la pausa natalizia. Sta recuperando Pinamonti, ma le sue armi in attacco saranno sempre quei due là. Anzi la Lu-La. Alla squadra nerazzurra serviranno quindi alternative per arrivare al gol in caso l’attacco non riuscisse a portare a termine il suo compito.

Vidal invece ha recuperato dal risentimento ai flessori e ci sarà nella gara contro lo Spezia. Nella partita contro la formazione di Gattuso, Brozovic aveva chiesto il cambio anticipato per una botta al piede, ma non sembra nulla di grave: il croato potrebbe essere in campo già domenica.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)