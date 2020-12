Sky – Inter, Vidal farà di tutto per esserci domenica. Sanchez, 2020 finito. Brozovic…

Archiviata l’importantissima vittoria contro il Napoli, l’Inter si rimette al lavoro e punta la gara di domenica contro lo Spezia. Antonio Conte, spiega Sky Sport, spera di poter recuperare qualche infortunato, avendo al momento ai box Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Marcelo Brozovic, uscito ieri per infortunio. Tutti e tre vengono valutati giorno per giorno e domani sarà più indicativo. Vidal farà di tutto per esserci domenica o al massimo col Verona, mentre Brozovic rischia di non giocare. Per Sanchez, invece, il 2020 è finito: lavorerà per tornare nelle prime partite del 2021, spiega l’emittente.