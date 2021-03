Parma-Inter, doppietta di Sanchez: arrivano i complimenti di Puyol per il cileno

Il giocatore nerazzurro ha sbloccato la partita e ha poi raddoppiato: il suo ex compagno lo stava osservando da lontano

Un estimatore per Alexis Sanchez. È il suo compagno, all'epoca del Barcellona , Carles Puyol. I due hanno condiviso l'ultima parte della carriera del difensore in blaugrana. E proprio lui era davanti alla partita tra Parma e Inter quando l'attaccante cileno ha messo a segno la doppietta contro il Parma.

Su Twitter Puyol ha esultato per il suo ex compagno e gli ha fatto i complimenti: "Grande Alexis Sanchez", ha scritto in un tweet.