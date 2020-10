Inter, Sanchez non ancora al 100%: condizioni da valutare, oggi nuovi controlli

L’infortunio di Romelu Lukaku costringe Antonio Conte a cercare alternative per il suo attacco, con Lautaro Martinez unico certo di una maglia da titolare contro il Parma. Secondo Tuttosport, poche chance per Alexis Sanchez, tornato solo ieri ad allenarsi con il resto del gruppo: “Sanchez non al 100%: il cileno, tornato dalla precedente sosta per le nazionali leggermente affaticato, dopo aver saltato la gara di Champions ieri ha lavorato con i compagni e oggi verrà valutato con attenzione da staff medico e tecnico“.