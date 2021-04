Inter-Sassuolo in tv e in streaming: ecco dove vederla

Ecco dove seguire la sfida di recupero, valida per il 28esimo di Serie A, tra l'Inter di Antonio Conte e il Sassuolo di De Zerbi

Il recupero della 28.a giornata di Serie A è in programma mercoledì 7 aprile alle 18:45: l'Inter ospita il Sassuolo a San Siro, nel match inizialmente in programma il 20 marzo. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in trasferta a Bologna, la squadra di De Zerbi dal bel pareggio con la Roma.