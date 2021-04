Inter-Sassuolo, chi sostituisce Brozovic? SM: “Scocca l’ora di Sensi: con lui…”

Il cartellino giallo rimediato da Marcelo Brozovic contro il Bologna nel finale costringerà il croato ad un turno di squalifica

L'ex centrocampista della Dinamo Zagabria, infatti, non sarà a disposizione di Conte contro il Sassuolo nel recupero in programma mercoledì pomeriggio a San Siro. Al suo posto chi giocherà? Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, in cabina di regia ci sarà Eriksen, con Sensi, che ritorna titolare, e Barella che agiranno da mezzali, mentre Gagliardini e Vidal dovrebbero, almeno inizialmente, partire dalla panchina.