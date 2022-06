Pedullà – Inter, Satriano dice sì all’Empoli: Asllani, fumata bianca in arrivo

L'attaccante uruguaiano, reduce dal prestito al Brest, verrà nuovamente ceduto in prestito, questa volta in Serie A

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto sulla trattativa per Krjstian Asllani, ormai a un passo dal vestire la maglia dell'Inter: "I primi contatti risalgono ai primi giorni di giugno, il Milan c'era ma voleva lasciarlo a Empoli. L'Inter si è inserita, Asllani vorrebbe giocare con una certa continuità, ma di fronte al corteggiamento dell'Inter non ha potuto resistere e ha detto sì. 4 milioni di prestito oneroso, 10 per l'obbligo di riscatto, più il prestito di Satriano: call in serata con i suoi agenti, Satriano aveva altre proposte ma ha sciolto le sue riserve".