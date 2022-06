Sky – Inter, principio di accordo con l’Empoli per Asllani: le cifre definitive

I nerazzurri non hanno dubbi: stretta finale per il centrocampista albanese, possibile inserimento di una contropartita

Stretta finale per Krjstian Asllani: come racconta Sky Sport, Inter ed Empoli avrebbero trovato un'intesa sulla valutazione del promettente centrocampista classe 2002, che nelle idee dei nerazzurri - come rivelato settimane fa da Fcinter1908 - andrà ad occupare la casella di vice Brozovic. Nella trattativa potrebbe entrare anche il prestito di un giovane di proprietà interista: "Principio di accordo tra Inter ed Empoli per Asllani: la valutazione del centrocampista, che ricoprirà il ruolo di vice Brozovic, è sui 14 milioni di euro. Dovrebbe essere presente nella trattativa il prestito di un giovane, si sta ancora lavorando, dovrebbe essere Satriano, ma aspettiamo verifiche definitive".