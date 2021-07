Inter, conferma a sorpresa in rosa? “Ha rubato l’occhio a Conte, ora a Inzaghi”

Un giocatore nerazzurro mette d'accordo l'ex allenatore e il nuovo tecnico interista

Martin Satriano ci prova. Dopo il gol al Lugano e i segnali positivi in allenamento, l’attaccante classe 2001 non vuole smettere di stupire, anzi. Come svelato da Sky Sport, “le 13 reti in 31 partite con la Primavera sono state sufficienti per rubare l'occhio allo staff di Antonio Conte prima e a quello di Simone Inzaghi poi”. La giovane punta mette d’accordo i due allenatori e ora vuole convincere il nuovo tecnico interista a tenerlo in rosa per la prossima stagione. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere.