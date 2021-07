Repubblica – Vice Lautaro a sorpresa: si candida Satriano, Inzaghi ci pensa

Una clamorosa indiscrezione riportata sul baby attaccante nerazzurro, convincente ieri contro il Lugano

Ne parla La Repubblica: “L’ipotesi più probabile è che Satriano venga dato in prestito, per mettere insieme minuti in campo ed esperienza. Ma chissà che Simone Inzaghi non possa decidere di tenerlo con la prima squadra come vice di Lukaku, di Sanchez e proprio di Lautaro Martinez, quello dei tre a cui somiglia di più per caratteristiche tecniche. È probabile che il figlio di Gerardo “Bocha” Satriano, giocatore uruguaiano degli anni ’70 e ’80 originario della Basilicata, potrà giocarsi le proprie carte per restare alla Pinetina anche in Florida, contro l’Arsenal, nella notte fra domenica 25 e lunedì 26 luglio”, si legge.