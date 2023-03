Inter, se parte Brozovic sarà fatto investimento a centrocampo: due profili in pole

Il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe essere lontano dall'Inter in estate e l'ipotesi Barcellona non è da escludere

Il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe essere lontano dall'Inter in estate e l'ipotesi Barcellona non è da escludere. L'Inter pensa a Kessié e lo scambio, con conguaglio, potrebbe anche concretizzarsi:

"Kessié è da sempre sul taccuino di Ausilio ed è stato proposto nei mesi scorsi all’Inter dal suo agente. A Barcellona l’ex rossonero ora sta giocando di più, ma non è una prima scelta di Xavi. In estate, soprattutto se il Barcellona chiederà Brozovic o accetterà di cederlo in prestito, Kessie potrebbe tornare con forza nel mirino dell’Inter, che a centrocampo valuta anche lo statunitense Musah del Valencia (2002). L’investimento a centrocampo sarà però legato a un’uscita importante come quella eventuale di Brozovic", spiega Tuttosport.