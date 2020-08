Da Madrid a Colonia: 3744 giorni di deserto. Dal Be’er Sheva al Siviglia. Inter, sei tornata

L’Inter è tornata in una finale europea 10 anni dopo quella di Madrid quando, sotto la guida di Josè Mourinho, i nerazzurri alzarono al cielo del Bernabeu la Champions League. Tra Madrid e Colonia, però, la società ha dovuto attraversare tantissimi momenti bui. Momenti che aumentano la consapevolezza che il tunnel è ormai alle spalle, e che questa finale rappresenta un nuovo inizio luminoso per tutto il popolo interista:

“Per arrivare al porto, l’Inter ha attraversato un deserto lungo 10 anni. Per l’esattezza 3.744 giorni: dalla gloriosa finale di Champions League del 22 maggio 2010 a quella di stasera che vale l’Europa League. Da Madrid a Colonia. In mezzo solo sabbia. Tra le tante tempeste, anche il 2-0 a San Siro subito dal non galattico Apoel Be’er Sheva (Israele). Ma non sarà facile stasera, perché l’Europa League è il giardino del Siviglia: 5 finali vinte su 5. E’ come sfidare a bere un bavarese all’Oktoberfest o un cinese a ping-pong. E’ in fiducia. Sta cavalcando la più lunga serie positiva della sua storia: 20 partite utili“, scrive la Gazzetta.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)