Trevisani: “Conte? L’Inter rimarrà forte con o senza di lui. Lautaro determinante in finale”

Intervenuto negli studi di Sky Sport il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della finale tra Inter e Siviglia di domani sera:

“La questione Conte va analizzata dopo la partita, ora troppo importante vincere. Credo che l’Inter rimarrà forte con o senza Conte. Ovvio che dopo aver intrapreso questo percorso, sarebbe un peccato buttare tutto via. Lautaro secondo me dopo essersi sbloccato può essere un uomo determinante per la finale. Il Siviglia non l’ha mai snobbata questa competizione, in Italia è sempre stata una disturbo. È una squadra molto forte, si è sempre trovata in finale da favorita. Esistono squadre da coppa e da campionato, non vincerà mai il campionato e per loro la coppa è decisiva. L’Inter è più forte fisicamente, ha giocatori più forti. Lukaku costante, ha fatto fatica all’inizio poi è entrato in forma ed è stato decisivo sia per la sua bravura che perché Conte gli ha dato sempre fiducia”.