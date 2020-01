Inter, sentenza Lukaku: sempre in gol alla prima dell’anno, pronta risposta a Ronaldo

Buona la prima del 2020 per Romelu Lukaku, che contro il Napoli mette a segno una doppietta e trascina l’Inter al successo su un campo dove non vinceva da quasi 23 anni. Per il bomber belga è ormai una tradizione, quella del gol alla prima partita dell’anno: così scrive La Gazzetta dello Sport: “La dieta di Romelu funziona eccome. Buon anno Romelu e buon anno Inter. E sì che va sempre così per il belga, che a Capodanno deve avere il suo piccolo grande segreto da curare, fosse anche solo che a mezzanotte e un minuto si infila sotto le coperte e in sogno pensa a come far gol. Perché funziona in questo modo: per la quarta volta consecutiva il centravanti ha segnato alla sua prima partita col nuovo calendario, bisogna tornare al 2016 per trovare l’eccezione.

La tripletta di CR7 ha solo stimolato il 9 di Conte: se De Laurentiis la scorsa estate – come si diceva – aveva fatto un pensiero al belga, forse non sbagliava, forse aveva visto lungo. Lukaku viaggia che è una bellezza: 16 centri stagionali (di cui 10 in trasferta), 14 in campionato in 18 partite, record nerazzurro nell’era dei tre punti. E quarta doppietta, la seconda consecutiva, impresa riuscita solo ad altri cinque giocatori dell’Inter in passato nell’era dei tre punti“.