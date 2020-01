Conte punta quota 100: contro il tabù Napoli c’è la possibilità di centrare un nuovo record

L’Inter si avvicina alla sfida contro il Napoli, in programma domani sera al San Paolo. Vincere, come ricorda il Corriere dello Sport, sarebbe una soddisfazione doppia per Antonio Conte: con i 3 punti proseguirebbe la marcia dei nerazzurri in testa alla classifica, e il tecnico centrerebbe il centesimo successo in Serie A da allenatore.

TABU’ NAPOLI – “Al San Paolo, infatti, l’Inter non vince dall’ottobre 1997: 2-0, con prodezza di Galante e autorete di Turrini, mentre Ronaldo, il “Fenomeno”, rimase a secco. Da allora, nei suoi 13 viaggi in campionato nel capoluogo campano, la squadra nerazzurra ha raccolto soltanto 4 pareggi e ben 9 sconfitte, il tutto condito da solo 8 reti segnate e 23 incassate. Le ultime 4, l’Inter le ha rimediate lo scorso 19 maggio, in una sfida senza storia“.

RICORDI NEGATIVI – “Nemmeno Conte, a Napoli, è stato particolarmente fortunato. Da allenatore, infatti, non ha mai sbancato il San Paolo: 3 gare in tutto, sempre alla guida della Juventus, con 2 pareggi e una sconfitta, proprio nella sua ultima volta (gol di Callejon e Mertens). Alla formazione partenopea, ma non al San Paolo, è legato anche un altro ricordo negativo della sua carriera da tecnico. Era il gennaio 2010, Conte sedeva sulla panchina dell’Atalanta e dopo una sconfitta interna contro gli azzurri, si chiuse il suo rapporto con il club bergamasco, peraltro durato meno di 4 mesi e 14 gare in tutto“.

QUOTA 100 – “In quella breve avventura, però, aveva comunque raccolto 3 successi in serie A. E proprio quelli sono stati i primi di una lunga cavalcata che, come premesso, lo ha portato ad un passo dalla tripla cifra. Lo sprint, evidentemente, è avvenuto da allenatore della Juventus: 3 campionati, 114 gare e ben 83 vittorie, per una clamorosa percentuale del 73%. E il primo torneo lo chiuse perfino senza sconfitta.

Ma all’Inter, sorpredentemente, ha cominciato addirittura meglio, visto che è riuscito a mettere insieme 13 successi in sole 17 giornate. Ad oggi, dunque, la media in nerazzurro è del 76% di successi. Del resto, per un allenatore che in serie A ha una media di 2,28 punti a partita, i 3 punti sono diventati ormai un’abitudine. E senza la parentesi atalantina, il ritmo di Conte sarebbero ancora più clamoroso: addirittura 2,40 punti a partita. Per mantenerlo, però, occorre sfatare il tabu San Paolo“.