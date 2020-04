Inter, senti Hansen: “Ajax? Non conosco i loro piani. Ho ancora un anno di contratto…”

L’ultimo gioiello di casa Ajax risponde al nome di Sontje Hansen: attaccante esterno classe 2002, rapido e talentuoso, campione d’Europa Under 17 e capocannoniere del Mondiale Under 17 nel 2019, di recente ha avuto modo di debuttare in Prima Squadra, attirando l’interesse di diversi top club europei, tra cui anche l’Inter. Nel corso di una diretta Instagram, il gioiellino olandese ha parlato delle voci di mercato che lo riguardano: “Attualmente non so quale sia il piano dell’Ajax nei miei confronti. Ho ancora un altro anno di contratto. Il mio futuro? Devono prima offrirmi un contratto, poi potrò scegliere“.

(soccernews.nl)