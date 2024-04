"Mia mamma ha provato in tutti i modi a farmi cambiare sport, provando la danza o il tennis, ma io fin da piccola avevo questa passione e prendevo a calci ogni cosa che rotolava. È una passione innata che ho fin da quando ho iniziato a camminare. La mia fortuna sono state la determinazione che ho sempre avuto e la mia voglia di arrivare: anche nei giorni liberi mi sono sempre dedicata ai dettagli che potevano fare la differenza, cosa che faccio ancora oggi. Sono ancora all'inizio, ho 25 anni e tanti obiettivi ancora da raggiungere, ma sicuramente la determinazione è stata la mia qualità migliore fin da quando sono piccola".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.