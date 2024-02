Annamaria Serturini, nuovo acquisto dell'Inter femminile, ai microfoni di Inter TV si è presentata ai suoi nuovi tifosi: "Ho scelto l'Inter, provo sensazioni positive e importanti. Sicuramente non vedo l'ora di scendere in campo con la mia nuova squadra. Sapere che la società Inter, lo staff e mister Rita Guarino mi hanno cercata, voluta e corteggiata così tanto per me è un motivo di orgoglio. Darò tutta me stessa sia in allenamento che in partita. Arrivo da un momento difficile per me, sentire questa voglia di avermi in squadra mi ha fatto molto piacere. Cercherò di restituire tutto in campo.