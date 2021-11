Inter, settimana verità. Champions ultima spiaggia e derby per riaprire il campionato

Vittoria dell’Inter sull’Udinese grazie a una doppietta di Correa in una gara in cui i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo la sfida

Andrea Della Sala

L’Inter di Inzaghi, dopo l’Empoli, batte anche l’Udinese e si prepara al meglio per una settimana decisiva sia per la Champions League che per il campionato:

“Serviva una vittoria per cominciare al meglio la settimana della verità e l’Inter, a San Siro, piega agilmente 2-0 l’Udinese di Gotti. Una partita dominata e controllata in lungo e in largo dai nerazzurri che, per far felice Simone Inzaghi, trovano la seconda vittoria senza subire rete dopo quella di Empoli (0-2). Settimana della verità perché arriva la Champions League, mercoledì, con la trasferta di Tiraspol contro lo Sheriff (ore 21) che sa molto di ultima spiaggia peri nerazzurri, per poi giocare il derby cruciale con il Milan i domenica prossima: la chance per ricucire il distacco dal vertice, prima della nuova sosta”, spiega Libero.