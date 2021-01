Inter-Juve, Iacchetti si vendica su Greggio: siparietto a Striscia con due pere nerazzurre

Aspettava questa vendetta da diverse edizioni di Striscia La Notizia. Enzo Iacchetti, noto tifoso nerazzurro, non è riuscito a trattenersi dalla felicità dopo la vittoria contro la Juventus. La squadra per la quale tifa da sempre Ezio Greggio, suo compagno di avventura alla conduzione del programma di Canale 5. Coppia storica quella formata dai due comici che ogni sera traghettano la rete dal tg5 al primetime alla guida del tg satirico di Antonio Ricci. E ieri sera ad un certo punto è arrivato il momento di annunciare la rubrica ‘Striscia lo Striscione’ di Militello. Lì è scattato il siparietto di Iacchetti che si è vendicato di Greggio per tutte le volte che gli ha ricordato le vittorie bianconere. Sono così apparse nelle sue mani due pere nerazzurre. Il tifoso juventino ha mostrato il numero 9 come gli scudetti vinti negli ultimi anni dalla Juve. Ma l’interista gli ha dato poca retta e gli ha servito i due frutti nerazzurri.

«La Juve è uscita dal campo con un bagnoschiuma e in Barella», ha scherzato Iacchetti con Greggio che per rispondergli aveva indossato un casco protettivo. «Dopo nove scudetti di fila la Juve è in salute», ha replicato sventolando la bandiera bianconera. «Si può essere molto stanchi», ha concluso il tifoso dell’Inter.