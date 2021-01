GdS – E se ieri fosse stata l’ultima del girone di ritorno? Inter serve continuità e credibilità

La Gazzetta dello Sport è partita da una brutta immagine per gli interisti per analizzare la gara contro l’Udinese. Ieri non sono arrivati i tre punti nonostante il Milan abbia perso, in contemporanea, sul campo dell’Atalanta. Pensate se fosse successo nell’ultima giornata del girone di ritorno con in palio lo scudetto.

Ecco, così apre la sua analisi il giornale sportivo. E spiega che l’Inter a questo punto ha cinque punti in meno rispetto alla scorsa stagione quando la prima in classifica era la Juventus. Quest’anno è il Milan primo, l’Inter è ancora seconda, ha fatto quanto la scorsa stagione, ma deve dare di più se vuole raggiungere l’obiettivo. Innanzitutto trovare continuità di risultati. Dopo la vittoria contro la Juve, non ci si aspettava quella frenata contro l’Udinese. È stato come tornare sulla terra. Quindi oltre a trovare continuità bisogna anche essere sempre capace di mostrare di essere credibile, spiega la rosea.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)