Udinese-Inter, moviola. Maresca risparmia il doppio giallo ad Arslan. Dubbio su Sensi

Ieri si è sollevato un polverone con Maresca, alla fine della partita, per i 4 minuti di recupero che secondo l’Inter erano pochi. Ma durante la gara ci sono stati diversi episodi che hanno fatto arrabbiare gli interisti. Intanto il mancato doppio giallo ad Arslan per lo sgambetto su Lukaku. L’arbitro lo grazia, Gotti si accorge che rischia di uscire e lo toglie prima che possa farlo l’arbitro.

La Gazzetta dello Sport parla anche di un gioco pericoloso di Barella sullo stesso giocatore graziato da Maresca, non sanzionato neppure quello. Invece su Sensi un giallo in un contrasto con Lasagna che in realtà sembra sovrastare il centrocampista nerazzurro.

(Fonte: GdS)