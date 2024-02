Di Canio, su Skysport, ha detto la sua sulle aspettative dell'Inter in Champions League. «La metto leggermente sotto le mie favorite che sono Real e City. Perché hanno giocatori tanto superiori alla media, hanno un progetto di gioco, specie il City, non hanno il Mbappé ma sono tutti superiori alla media, in tutte le posizioni. Concedono anche loro in difesa ma hanno strapotere dal centrocampo in su», ha spiegato l'ex giocatore.