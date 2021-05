Inter, tanta curiosità verso Inzaghi: “C’è da credere che Lukaku abbia già…”

Il Corriere dello Sport spiega come il tecnico approccerà il lavoro alla Pinetina con un gruppo che ha già vinto

C'è tanta curiosità nel mondo Inter per capire come sarà la nuova era targata Simone Inzaghi. Lo stesso probabilmente anche nella testa dei calciatori dell'Inter, che sicuramente vorranno saperne di più sul modo di lavorare del tecnico. Scrive il Corriere dello Sport: "C’è da credere, ad esempio, che Romelu Lukaku si sia già informato per sapere cosa lo attende con il fratello Jordan, che ha “vissuto” Inzaghi per 4 stagioni a Roma. Dal canto suo, Simone è stato già avvisato dell’intesa e della coesione speciali createsi quest’anno tra l’allenatore pugliese e il gruppo. Sarebbe rischioso, insomma, arrivare e pensare di rivoluzionare. Ma ovviamente non sono questi i piani di Inzaghi. La sua idea è quella di un ingresso soft per poi procedere passo dopo passo nel dare la sua impronta. In questo processo, verrà agevolato dal fatto di adottare un sistema simile rispetto a quello di Conte, il 3-5-2, anche se con principi di gioco diversi.