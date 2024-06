L'Inter attende Mehdi Taremi e nel frattempo La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena di mercato proprio sull'attaccante ormai ex Porto

L'Inter attende Mehdi Taremi e nel frattempo La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena di mercato proprio sull'attaccante ormai ex Porto: "Per Taremi l’Inter si è mossa con un anno di anticipo. L’iraniano ha il pieno gradimento di Inzaghi. Si può raccontare anche un retroscena in merito.