"Il primo e importante scoglio dell’estate è stato superato, ovvero il rinnovo di Lautaro. Per quelli di Barella e Inzaghi, invece, non ci saranno intoppi. Significa che il trio Marotta, Ausilio (ieri a Wembley per la finale di Champions), Baccin, d’ora in poi, potrà dedicarsi esclusivamente alla campagna di rafforzamento. Già perché Taremi e Zielinski, prenotati da tempo, non possono bastare, in vista di una stagione impegnativa e lunghissima, con il nuovo Mondiale per club che occuperà l’estate 2025. L’obiettivo è essere protagonisti anche in Europa, oltre a puntare al bis-scudetto".