Inter, caccia al top a centrocampo. Kanté la prima scelta, 8 giocatori in uscita: un nome a sorpresa

Il mercato dell’Inter dovrà per forza passare dalle cessioni. Marotta e Ausilio sono al lavoro per rinforzare la rosa di Conte, seguendo le sue indicazioni: giocatori pronti ed esperti per provare a vincere subito. Per questo sono stati per ora congelati gli affari sui giovani, per puntare sull’usato sicuro.

“In pochi giorni l’Inter ha mosso passi importanti per avvicinarsi ad Arturo Vidal ed Aleksandar Kolarov. Profili perfetti per accontentare Conte, che ha chiesto ai suoi dirigenti giocatori in grado di portare esperienza internazionale, personalità e cultura della vittoria. Per completare il mosaico, però, serve il pezzo da 90 a centrocampo: l’Inter deve cambiare il motore per alzare i giri e riuscire finalmente a sorpassare la Juve. Ma per sognare Kanté, Ndombélé o Thomas, il primo passo è vendere. Un big come Brozovic o Skriniar, ad esempio. Oppure puntare al tesorotto. Già perché sono 8 i giocatori con cui l’Inter spera di fare cassa: Brozo e Skriniar meritano un capitolo a parte, ma poi ci sono i rientranti Dalbert, Joao Mario, Nainggolan e Perisic che al momento non sembrano avere futuro nel progetto Conte. E poi i due uruguaiani, Vecino e Godin. Lo Sceriffo si è messo in mostra nelle finali di Europa League e più di un club ha già bussato in casa Inter per sondare il terreno. Godin vuole giocare di più e l’Inter non farà muro di fronte alla richiesta di cessione. E potrebbe incominciare a mettere da parte già gli oltre dieci milioni lordi che percepisce il difensore ex Atletico”, rivela La Gazzetta dello Sport.

Sono tre le strade per arrivare al top player a centrocampo. La prima scelta è Kanté, il Chelsea chiede 50 milioni e per accontentare le richieste l’Inter ha messo sul mercato Brozovic. La clausola rescissoria del croato è di 60 milioni, ma un’offerta da 40 milioni potrebbe bastare per venderlo. La seconda via è quella di imbastire uno scambio col Tottenham che porterebbe a Londra Skriniar e a Milano Ndombélé. L’ultima strada porta sempre a Kanté, ma i soldi per convincere il Chelsea arriverebbero da più giocatori: Perisic può restare al Bayern e anche le cessioni di Vecino, Joao Mario e possono aiutare l’Inter ad avvicinarsi a Kanté.