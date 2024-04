Inter-Torino alle 12.30 a San Siro: Sky o Dazn? Dove vedere la gara in tv

L'Inter scenderà in campo alle 12.30 da campione d'Italia contro i granata. Ecco dove vedere la sfida in tv

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Dazn, con Pierluigi Pardo in telecronaca e commento tecnico di Andrea Stramaccioni. La partita sarà visibile anche sulla piattaforma Sky, sul canale Zona Dazn, e in streaming su sito e app di Dazn.