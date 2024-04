"L’Inter vuole fare la storia nella storia, allora. Inzaghi ha parlato alla squadra, in questi giorni, ad Appiano. È chiaro che da qui in avanti avrà un occhio anche per le esigenze personali, specie per quei giocatori che tra un mese e mezzo saranno impegnati agli Europei. Ma tecnico e calciatori sono concordi nel provare a spingere ancora, che in fondo è il modo migliore per godersi quanto già fatto lungo tutta la stagione. Certo, poi la verità la dirà oggi il campo e quanto accadrà contro il Torino. Ma anche le scelte di Inzaghi sono orientate sul fatto di non voler staccare la spina. Due su tutte. La prima, la conferma del ritiro ad Appiano, che sarebbe stata tale in ogni caso, anche se la partita non si fosse giocata alle 12.30. Seconda decisione: Inzaghi è orientato a giocare con i migliori, nessun turnover massiccio, nessuno stravolgimento. Eccezion fatta per Acerbi, fermo per pubalgia, e per Dimarco affaticato (andrà in panchina ma non sarà impiegato), in campo si vedrà l’Inter dei big, dei titolari. Qualche piccolo dubbio c’è ancora a centrocampo, ma le sensazioni di ieri sera portavano comunque a una conferma del trio Barella—Calhanoglu-Mkhitaryan".