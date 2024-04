Nessuna sorpresa a San Siro con l'Inter che, nonostante lo scudetto già cucito sul petto, non concede sconti al Torino. 2-0 il risultato finale in favore dei nerazzurri, con Calhanoglu autore di una doppietta. Proprio il centrocampista turco, secondo Tuttosport, è il migliore in campo: "Fa le prove generali della doppietta già nel primo tempo quando Thuram gli "mura" un tiro destinato in porta. Esultanza rimandata alla ripresa: prima regala il vantaggio all'Inter col piglio del centravanti sul passaggio di Mkhitaryan, poi toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali sul rigore". Bene anche Mkhitaryan: "Quando accelera può sempre capitare qualcosa, come prova lo sviluppo dell'azione che porta all'espulsione di Tameze nonché l'assist per il gol rompighiaccio a Calhanoglu. Ennesima partita da professore". Lautaro non segna, ma trova il modo di distinguersi comunque: "Si sbatte, ma di questi tempi, non segnerebbe nemmeno a porta vuota. Da applausi però il gesto di lasciare il rigore a Chalanoglu che glielo aveva offerto".