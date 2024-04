Al terzo tentativo Simone Inzaghi ce l'ha fatta: il tecnico piacentino ha conquistato il suo primo scudetto da allenatore, dopo aver collezionato Coppe Italia e Supercoppe. È lui il grande artefice del trionfo dell'Inter, e ieri si finalmente lasciato andare, godendosi la festa e gli attestati di stima di tutto il popolo nerazzurro, dalla dirigenza ai giocatori, passando per i tifosi. E questa stagione può riservare ancora altre soddisfazioni, come ricorda Tuttosport: "Alla fine ha saltato. Alla fine è stato portato in trionfo, lanciato idealmente in cielo dai suoi giocatori e si è preso un gavettone da Pavard, uno dei giocatori che voleva e per cui si era battuto l'estate scorsa.