Inter, col Frosinone i titolarissimi. Frattesi spera in una maglia, davanti la ThuLa

Secondo Sky Sport "Vittoria contro il Salisburgo e qualificazione messa in saccoccia per l’Inter di Inzaghi. In Champions c’erano state un po’ di rotazioni e quindi c’è da pensare che in campionato tornino quasi tutti i titolarissimi. In difesa mancherà ovviamente Pavard con Darmian che quindi si candida per sostituirlo. L’azzurro però, lo ricordiamo, può anche agire da esterno facendo eventualmente rifiatare Dumfries. Frattesi può sperare in un posto dall’inizio. Difficile invece che Asllani la spunti al centro del campo. Sanchez dopo l’opportunità in Europa torna ad accomodarsi in panchina con Lautaro al fianco di Thuram".