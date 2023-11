Inter, il rinnovo di Dimarco è sempre più vicino: tempistiche e dettagli

Il rinnovo, infatti, dovrebbe prevedere "un ingaggio rivisto al rialzo e raddoppiato rispetto al milione e mezzo circa che il classe '97 guadagna attualmente. Anima nerazzurra in campo e nello spogliatoio, per il presente e anche per il futuro: l'Inter punta a blindare Dimarco", chiosa calciomercato.com.