Inter, il turnover può aspettare: contro il Genoa Darmian unica novità

Il difensore nerazzurro prenderà il posto dello squalificato Hakimi: per il resto confermata la formazione del derby

Squadra che vince non si cambia . O almeno fin quando non compaiono squalifiche o infortuni. È questa la linea scelta da Antonio Conte, che contro il Genoa cambiera un solo elemento rispetto all'Inter vista nel derby: al posto dello squalificato Hakimi ci sarà Darmian.

Così scrive Tuttosport: "A fare giurisprudenza c'è la semifinale di andata di Coppa Italia quando è toccato a Matteo Darmian prendere il posto di Achraf Hakimi, out per squalifica. Uno schema destinato a ripetersi domenica con il Genoa quando il marocchino sarà di nuovo fuori gioco per somma di ammonizioni. Meglio toccare il meno possibile la squadra capace di sculacciare Lazio e Milan negli ultimi 180' di campionato e l'ingresso dell'ex multitasking del Manchester United "rischia" di essere l'unica variazione sul tema rispetto alle ultime partite".