Vidal, inizia la rincorsa: sfida a Eriksen per tornare titolare. E Conte…

Il centrocampista cileno si sta allenando duramente per tornare protagonista in questa seconda parte di stagione

Fabio Alampi

Prima qualche prestazione di troppo molto al di sotto delle aspettative, poi i problemi fisici e la rinascita di Eriksen: Arturo Vidal, arrivato all'Inter quest'anno dopo un corteggiamento durato diverse sessioni di mercato, non è ancora a dare il contributo che tutti, Antonio Conte in primis, si aspettavano, finendo per perdere il ruolo di titolare inamovibile. Ma il centrocampista cileno non ha alcuna intenzione di rassegnarsi a un ruolo da comprimario: nei giorni di riposo concessi alla squadra si è allenato in solitaria per recuperare la forma migliore e farsi trovare al top in vista dei prossimi impegni. La sua rincorsa personale, come scrive Tuttosport, è già iniziata: "La pubblica reprimenda da parte di Antonio Conte dopo la sostituzione nel primo tempo di Inter-Crotone, unita al sorpasso di Christian Eriksen nelle gerarchie, hanno fatto scattare nella testa di Arturo Vidal la molla dell'orgoglio".

Voglia di tornare protagonista

"Il cileno, nonostante l'allenatore dopo la vittoria nel derby avesse dato due giorni di riposo alla truppa, si è allenato tanto lunedì, quanto martedì quando ad Appiano ha trovato come compagno di fatica Javier Zanetti, uno che ha fatto una corsetta pure nel giorno del matrimonio. Quasi superfluo sottolineare come Conte (che gli aveva messo un preparatore a disposizione) abbia molto gradito perché il cileno ha così dimostrato di aver recepito gli input che gli erano arrivati nelle ultime settimane. [...] A differenza che in passato, c'è una novità rappresentata dall'esplosione di Christian Eriksen nel ruolo dove finora Arturo non aveva avuto concorrenza anche per i continui guai fisici di Stefano Sensi".

Concorrenza interna, uno stimolo in più

"Una concorrenza interna, quella tra due tra due dei centrocampisti più talentuosi in rosa, benedetta dall'allenatore in vista dello sprint finale verso lo scudetto. Non va dimenticato, in tal senso, che Conte ha fortissimamente voluto Vidal all'Inter proprio per la necessità di mettere nel motore un "vincente seriale" che sapesse cambiare il chip, a livello di mentalità, a una squadra dove quasi tutti i giocatori inseguono ancora il primo trofeo importante in carriera. [...] Conte, non a caso, nella prima parte di stagione l'ha utilizzato sempre e comunque, anche a costo di mandarne fuori giri il motore, cosa che è puntualmente avvenuta. Oggi Vidal non è più fondamentale a tal punto da doverlo mettere sempre e comunque in campo, ma questo può essere anche un bene".